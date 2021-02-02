Yves Delorme представил новые акценты декора интерьера

В салонах Yves Delorme появились новые оригинальные предметы текстильного декора: абстрактные и кричащие коллекции текстиля для дома Kenzo, проникнутые духом знаменитого японский кутюрье Кензо Такада, соединившего канон с инновациями, лаконизм с избыточностью, традиции Востока и Запада.

Фирменные неоновые цвета и насыщенный красный, а также принты «всевидящее око» и изображение тигра Kenzo, появляющиеся на халатах, полотенцах и декоративных подушках, делают их задорными элементами поп- и оп-арта, долгие годы не теряющих своей актуальности.

Для кого-то эти абстрактные послания, станут предметом бесконечной расшифровки, а кому-то послужат в качестве контрастного цветового акцента.

А пляжные полотенца из коллекций Ralph Lauren Home, стилизованные под винтажные афиши фешенебельных круизов, или c одним из культовых символов бренда – плюшевым мишкой, одетым в одежду бренда – позволят даже на пляже продемонстрировать безупречное чувство стиля.

Винсан Грегуар (Vincent Gregoire), трендсеттер и креативный директор парижского агентства стиля NellyRodi, считает, что «цифровая революция меняет правила и, став стилистами, мы работаем над имиджем и заботимся о собственном доме как о «выставочном зале», где на витрине экспонируется наша жизнь и наши увлечения».

По данным пресс-службы бренда.