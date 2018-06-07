Yves Delorme представил новые коллекции в стиле Прованс

Всемирно известная французская компания Yves Delorme собрала друзей на вечеринку «Жизнь в стиле Прованс», во время которой представила новую коллекцию осень-зима 2019, главными мотиваи которой стали изящные цветочные принты и орнаменты.

В этот вечер в салоне царила упоительная атмосфера неспешной жизни южной Франции: едва уловимые ароматы лаванды, луговых трав и сухого сена, легкие и романтичные мелодии легенд французского шансона, чувственные платья и слегка небрежные льняные костюмы, зажигательные танцы, изысканные угощения и море шампанского.

Расставленные в салоне кровати были убраны элегантными комплектами белья, дизайн которых пробуждал в памяти живописные картины осени и мягкой зимы Прованса: листья, кружащиеся в танце с первым снегом; холодная синева неба, оттененного туманом и изморозью первых ненастных дней; золотисто-багряная пелена, колдовским образом преображающая привычный пейзаж и обещающая яркие сны во время ненастья.

Утонченная цветовая гамма коллекции вобрала в себя множество нейтральных оттенков, отдав пальму первенства теплой и мягкой слоновой кости. Последняя эффектно оттенила золотистую охру, серо-голубой цвет осеннего неба, опаловый и приглушённый лавандовый.

Специальными гостями вечера стали Албан Фремо (Alban Fremaux), Fremaux Delorme и Вячеслав Зайцев, Представитель компании Yves Delorme в России и СНГ.

Среди гостей вечера были дизайнеры Ирина Базыльчик, Елена Илюхина, Елена Крылова, Луиза Киселева, Нелли Алексеева, Юлия Герасимова, Кирилл Лопатинский, Ильяс Яс, Татьяна Ющенко, Гульнара Митюшкина.

По данным пресс-службы бренда.