Yves Delorme представляет самые уютные пледы нового сезона

Осень подкрадывается незаметно, а затем стремительно накрывает своим разноцветным покрывалом города и целые страны. И погода всем своим видом дает понять, что жары больше не будет, пришло время доставать меховые покрывала и мягкие пледы, навевающие мысли о спокойном домашнем вечере с чашечкой горячего шоколада, об отложенных «на потом» книгах и любимых фильмах, насладиться которыми мы так давно мечтали под звуки дождя за окном.

В салонах Yves Delorme вас ждет большой выбор пледов из коллекций Yves Delorme, Kenzo by Yves Delorme и Ralph Lauren Home, которые не только согреют долгими промозглыми вечерами, но и привнесут в интерьер особую теплоту и уют, легко сочетаясь с различными стилями интерьера. Осталось только выбрать тот самый.



Классика жанра – уютные клетчатые пледы, например, такие, как Hadwin Ralph Lauren Home из овечьей шерсти с бахромой. Они навевают мысли о доброй Старой Англии и пробуждают желание выпить стаканчик-другой глинтвейна и, потеряв счет времени, погрузиться в чтение похождений знаменитого Шерлока Холмса или насладиться просмотром любимого детективного сериала. Если накинуть такой плед на кресло или на подлокотник дивана, то он станет ярким акцентом и добавит комнате уюта и особого колорита.

Вязаные пледы, благодаря своей пористой структуре и объемному рисунку смотрятся особенно эффектно, смягчают строгий интерьер, добавляя ему утонченности и изысканности. Они могут быть сделаны из мериноса или альпаки, овечьей, верблюжьей, кроличьей или козьей шерсти, акрила или хлопка. Последние, кстати, почти невесомы, гипоаллергенны и просты в уходе, поэтому идеально подходят для детских комнат или в качестве облегченного варианта для лета. Что касается рисунка, то сейчас в моде крупная вязка и орнамент «косичка», как на пледе Cable Ralph Lauren Home, вдохновленном культовым кашемировым кардиганом "в косичку". Данная модель выпускается как из хлопка, так и из кашемира. Это, а также большая цветовая гамма, позволит выбрать идеальный вариант для любого интерьера. Есть в ассортименте салона и очень женственные модели, например, белоснежный ажурный плед Ombrelle Yves Delorme из смешанных волокон.

Любителей чего–то особенного привлекут меховые пледы-покрывала. Роскошные изделия из натурального меха Yves Delorme , созданные для бренда немецкой компанией Katrin Leuze, станут органичным дополнением интерьера в этническом стиле или в арт-деко. Лоснящийся мех норки или пушистый - лисицы будут гармонично смотреться в спальне, а на диване в гостиной – покрывала из меха шиншиллы или рекса.

Те, кто заботятся об окружающей среде, обеспокоены проблемами вымирания животных или страдают аллергией, найдут в салонах модели из искусственного меха, однотонные или имитирующие шкуры диких животных, которые станут достойной альтернативой натуральным собратьям. Они практически невесомы, хорошо сохраняют тепло, обладают эффектной фактурой, мягкие на ощупь и их можно стирать в машине.

Гладкие пледы: однотонные, с принтом или жаккрадовым орнаментом – аксессуар универсальный и могут украсить интерьер практически в любом стиле. В качестве яркого акцента лучше выбирать красочные варианты с абстрактным, этническим или цветочным узором, которые помогут привлечь внимание и будут эффектно смотреться на фоне однотонной цветовой гаммы.

Для создания единого выдержанного ансамбля лучше остановиться на нейтральных оттенках и однотонных вариантах, которые будут перекликаться с основным тоном интерьера. Дамы наверняка оценят плед Whitney White Ralph Lauren Home из нежного кашемира с воланами по краямили мягкий и пушистый Mohair Yves Delorme, а мужчинам больше подойдет строгий шерстяной Montclair Ralph Lauren Home с рисунком из монохромных квадратов с фирменным логотипом модного дома.

Пледам найдется место и в городской квартире, и в загородном доме. Они не будут лишними ни в детской, ни в спальне, ни в гостиной... А еще плед - это тот подарок, который порадует друзей или просто знакомых.





Пледы Yves Delorme - душевная атмосфера вашего дома!

По данным пресс-службы бренда.