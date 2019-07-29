Yves Delorme представляет тренд нового сезона

В дизайне редко встречаются тренды, год за годом не теряющие своей актуальности. Но геометрия в интерьере – исключение из правил. Уже более столетия дизайнеры постоянно дают ей новое развитие, стремясь избавиться от лишних элементов и оставить только необходимое.

Дизайнер Мишель Смит Бойд (Michel Smith Boyd) отметил, что в этом году интерьеры вновь наводнят геометрические мотивы: «Мы постепенно движемся от этники в сторону крупных асимметричных и несовершенных принтов, пропорций и форм». В ход идет все: нестандартная укладка плитки и паркета, мебель с четкими гранями, оригинальные предметы декора, рисунки на обоях, коврах, шторах, мягкой мебели, подушках и постельном белье. Все эти приемы добавляют интерьерам жизни и динамики.



Источником вдохновения для дизайнеров Yves Delorme, Ralph Lauren Home и Kenzo by Yves Delorme послужили самые разные формы: квадраты, треугольники, круги, ромбы, полосы всевозможных размеров. Пожалуй, наиболее ярким образом стал сатиновый комплект постельного белья Gabriel Parma Yves Delorme с динамичным геометрическим принтом из ромбов и овалов. Каждая его деталь продумана и отточена: крупный орнамент идеально сочетается с мелким рисунком а-ля monsieur, а все предметы по периметру отстрочены атласной лентой.



Бархатистая фактура ткани и сдержанная цветовая палитра, сочетающая исконно мужские цвета (антрацит, бронзовый и серо-фиолетовый) с белым, подчеркнут элегантность и строгость интерьера настоящего денди.

Будучи универсальными, геометрические узоры эффектно смотрятся как сами по себе, так и в сочетании друг с другом или с флористическими рисунками. Например, комплект двустороннего постельного белья Iris Kenzo by Yves Delorme, выглядит одновременно строго и очень женственно благодаря тому, что дизайнеры марки соединили четкость геометрических линий и изысканность

садовых ирисов.

А классический по духу и современный по звучанию комплект Palatin Yves Delorme, выдержанный в серо-бежевых тонах и богато украшенный «архитектурными» узорами, подчеркнет истинную красоту интерьера спальни. Особая игра света и тени, возникающая благодаря тому, что геометрические и растительные орнаменты выполнены в различных цветовых оттенках, создает иллюзию того, что белье покрыто легким налетом благородной патины.



Для тех, кто предпочитает симметрию и упорядоченность, но в более мягкой и ненавязчивой интерпретации, отлично подойдут комплекты постельного белья, украшенные орнаментом «четырехлистник». Он состоит из четырех элементов, которые частично перекрывают друг друга и имеют одинаковый диаметр.

Так комплект Jali Safran Yves Delorme с контрастным узором округлых форм будет гармонично сочетаться с другими рисунками в помещении и впишется практически в любой стиль интерьера.

Еще один вариант «неброской геометрии» - комплект Artisan Moor Ralph Lauren Home, выполненный в старинной японской трафаретной технике

катазомэ: чтобы добиться благородного винтажного эффекта на традиционном для Ralph Lauren цвете индиго, ткань была окрашена вручную и украшена принтом из сложные круговые орнаментов, образующих цветы.



А вот сине-белое постельное белье Ralph Lauren Home перенесет вас в любое время года на морское побережье. Тут и элегантный сатиновый комплект Saint Jean Farrin Blue, украшенный модным орнаментом шеврон, выполненном в технике шибори, и монохромное белье Durant из бархатистой перкали, на котором морские полосы дизайнеры дополнили цветочным принтом.



Кроме постельного белья в салонах Yves Delorme представлены декоративные подушки, пледы, скатерти, салфетки, полотенца и одежда для дома, которые дизайнеры украсили клеткой, полосками и ромбами всевозможных цветов и размеров. Им найдется место и в строгом кабинете, и в столовой в стиле кантри, и в современной гостиной.

Yves Delorme – настройся на свой ритм!

По данным пресс-службы бренда.