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Диана Мицкевич

Роскошь осенних красок от Yves Delorme

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  • 25 Октября 201813:42

Идеальным вариантом для создания осеннего настроения в доме станет использование домашнего текстиля. Пледы, декоративные подушки, скатерти и салфетки, постельное белье, банные принадлежности и одежда для дома из коллекций Yves Delorme, Kenzo и Ralph Lauren Home в осенних тонах и с тематическими рисунками наполнят дом дыханием осени.

Классической цветовой гаммой осени принято считать теплые золотисто-огненные сочетания от насыщенных оранжевых и желтых цветов с вкраплениями неяркого зеленого до светлых пастельных и густых шоколадных оттенков.



С любовью подобранные декоративные подушки и мягкий плед не только сыграют на руку атмосферности, но дождливым вечером поднимут настроение и согреют. Создать осенний уют в спальне поможет яркий жаккардовый комплект Apparat Yves Delorme цвета золотистой охры, украшенный белоснежным кружевом замысловатого орнамента пейсли, словно россыпь снежинок на опавшей листве.

Изысканным дополнением к роскошному образу станет атласное покрывало с идентичным рисунком. А банные принадлежности с элегантной вышивкой и блестящей бронзовой оторочкой из этой же коллекции придадут вашей ванной комнате осенний колорит.



Yves Delorme – проведите осенний вечер в компании с самыми близкими.

По данным пресс-службы бренда. 

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