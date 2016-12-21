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Артем Кузелев

За кулисами съемок фильма «Персональный покупатель»

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  • 21 Декабря 201612:01

Режиссер Оливье Ассайас показал, как снимался го новый фильм с Кристен Стюарт в главной роли.

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  • Кристен Стюарт за кулисами съемок

Фильм «Персональный покупатель» был представлен публике в мае этого года на Каннском кинофестивале, но до сих пор идет в кинотеатрах Европы. Российская премьера картины случится только в начале марта 2017 года, поэтому нам особенно интересно заглянуть за кулисы съемок. Известно, что фильм снят при поддержке парижского дома Chanel, который занимался образом главной героини в исполнении Кристен Стюарт. На снимках, недавно опубликованных в сети, можно увидеть не просто закулисье, но и интерьеры флагманского бутика дома, расположенного на улице Камбон в Париже.

Что касается сюжета, то речь в «Персональном покупателе» идет о молодой американке Морин, которая переезжает в Париж, чтобы работать со знаменитостями. Для звезд Морин разрабатывает личный стиль и подбирает наряды. Особую пикантность сюжеты придает паранормальная способность героини, которая видит и общается с призраками.

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