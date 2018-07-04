За титул «Мисс Вселенная» поборется трансгендер

Впервые в истории за громкое звание первой красавицы поборется девушка-трансгендер.

После того, как шесть лет назад на престижный конкурс не допустили представительницу Канады Дженну Талакову, которая была трансгендером, к сообществу ЛГБТ+ стали прислушиваться более внимательно. В этом году за титул «Мисс Вселенная» поборется испанка Анхела Понсе. На родине девушка уже строит вполне успешную карьеру и даже участвовала в отборочных испытаниях, чтобы представлять свою страну на «Мисс мира». Возможно, в этот раз удача будет более благосклонной.