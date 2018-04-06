За вдохновением в Тарусу

Цветаева и Паустовский постоянно искали места силы, и одним из таких мест в их жизни была Таруса...

Креативная команда "Арт-мастерской SUN in BUN" не первый год устраивает творческие поездки, во время которых можно погрузиться в исследование своего творческого "я", играя, выполняя творческие практики и рисуя автопортреты в техниках великих мастеров*. Пикассо, Дюрер, Брак и многие другие всю жизнь обращались к автопортрету, чтобы познать себя и найти точку опоры в творчестве. Если вы хотите напитаться оригинальными идеями, получить вдохновение и узнать новые грани себя-автора, отправляйтесь в весенний лес, где в компании с профессиональными помощниками проведете несколько незабываемых дней и привезете домой коллекцию автопортретов.

Подробности - на сайте http://suninbun.com/absportret

*Фотографии предоставлены Светланой Максимовой, основателем "Арт-мастерской SUN in BUN"