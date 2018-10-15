ZABEGINA. Коллекция GRAFFEN NANOTECHNOLOGY SPACE

В новой коллекции под названием GRAFFEN NANOTECHNOLOGY SPACE, созданной для бренда Marina Pakhomova & GRAFFEN NanoTechnologySpace и представленной в рамках показа Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, дизайнер Екатерина Забегина (ZABEGINA) объединила яркие цвета натурального трикотажного хлопка и принты на шелке, выполненные в виде аппликаций, ручную вышивку бисером и пайетками на платьях, пальто, свитшотах, шапках и шарфах, ручную роспись на сумках-подушках, бриджи для верховой езды в конном стиле, без которого априори не может пройти ни один ее показ, и необычный подход к использованию картин – настоящий калейдоскоп идей.

Посредством режиссуры и стилизации показа дизайнер рассказывает веселую историю о том, как юная студентка-первокурсница, увидевшая под микроскопом графен, самый тонкий и самый прочный материал во Вселенной, вдохновленная его красотой, всю ночь рисовала картины и совсем не спала. Прихватив с собой картину и подушку, она спешит на лекцию, надеясь узнать что-то новое о волшебном химическом элементе с тем, чтобы на переменке погрузиться в сладкий сон и увидеть в своих грезах таинственный микрокосм графена.

Выпускница Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, дизайнер Екатерина Забегина, молекулярный биолог и специалист конной индустрии по своей первой профессии, нашла много точек соприкосновения с Мариной Пахомовой, создателем и идеологом бренда GRAFFEN NanoTechnologySpace, в плане продвижения идеи популяризации науки через дизайн. В профессиональном багаже дизайнера Забегиной сегодня 28 коллекций одежды и аксессуаров, более 50 дефиле и fashion-шоу в России и за рубежом, участие в Неделях моды в Москве и в Париже. Визитная карточка бренда ZABEGINA - использование натуральных тканей и экологически чистых материалов, изящная ручная работа и оригинальная тема «Лошади». Сегодня бренд представлен в нескольких магазинах России, имеет представительства во Франции и Объединенных Арабских Эмиратах.

Марина Пахомова – выпускница International Design School (IDS), владелица бренда GRAFFEN NanoTechnologySpace, истинный популяризатор науки через искусство и декор. Сегодня в творческом багаже Марины большое количество мероприятий таких, как форум Open Innovations 2013, где проект был представлен впервые, Международный Фестиваль Молодежи и Студентов 2017, Международный Экномический Форум в Санкт-Петербурге 2018. Проект поддержан Московской торгово-промышленной палатой, Комитетом по поддержке предпринимательства в сфере нового качества жизни и устойчивого развития. Выход коллекции одежды стал долгожданным и важным этапом развития проекта GRAFFEN.

Автор идеи – Марина Пахомова, GRAFFEN NanoTechnologySpace

Дизайнер – Екатерина Забегина, ZABEGINA

Стилист – Елена Ржевская, Лаборатория моды Вячеслава Зайцева

Куратор показа – Юлия Попова, Дом моды Вячеслава Зайцева

Режиссер-постановщик показа – Дарья Черныш, Дом моды Вячеслава Зайцева

Кастинг-директор – Екатерина Пантелеева, ZS Models Management

Фотограф - Игорь Стражин

Контакты:

Марина Пахомова

тел. + 7 (916) 389 80 34

Instagram: marina_pakhomova

www.graffenclassic.com

Екатерина Забегина

тел: +7 (495) 740 28 74

ekaterina@zabegina.ru

www.zabegina.ru