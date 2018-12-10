Забота о коже вместе с Teana – пять средств для зимнего ухода

1.Крем-лифтинг для век от морщин, темных кругов и мешков под глазами Extreme Beauty

В зимнее время становится особенно трудно заставить себя встать с кровати, особенно, если не высыпаешься. Мы получаем новую проблему на лице – темные круги под глазами, мешающие выглядеть нам отдохнувшими. Крем-лифтинг для век от морщин, темных кругов и мешков под глазами Extreme Beauty увлажняет кожу, поддерживая ее в идеальном состоянии, а также обеспечивает комфорт и увлажнение нежной коже под глазами. А масло с био-витаминами в составе устранит раздражение от холодного ветра.

2. Масляная сыворотка-антистресс для лица Euphoria

В ритме большого города наша кожа подвергается двойному стрессу. Надежно защитить кожу от негативных внешних факторов и обезвоживания поможет масляная сыворотка-антистресс Euphoria. С первого применения к коже возвращается отдохнувший вид и здоровый цвет лица, а масло абрикосовой косточки наполнит ее всеми необходимыми витаминами.

3. Выравнивающая база под макияж Super Face

Кажется, у нас получилась идеальная выравнивающая база под макияж! В состав Super Face входит Akoactive® Dragon – активный ингредиент на основе масла пиона, который позволяет коже оставаться увлажненной в течение всего дня, а значит, макияж продержится дольше и не навредит коже – точное попадание для борьбы с сухостью кожи зимой.

4. Гидрофильное масло для снятия макияжа Deep Cleansing

Конечно же, все мы знаем о том, что даже если вечером нет настроения, негласное правило для всех девушек – это смыть косметику перед сном. А зимой как никогда важно нежное очищение. Смягчить и ощутить комфорт поможет масло сладкого миндаля, находящееся в составе Deep Cleansing – так кожа получит дополнительное питание и уход уже в начале бьюти-процедур.

5. Дневной омолаживающий крем для лица Good Day

Уход за кожей не может быть полноценным без дневного крема, поэтому идеальный выбор – крем для лица Good Day­. Важный компонент SPF35 обеспечивает защиту от солнца, а масло виноградных косточек защищает и омолаживает кожу.

Teana Laboratories – заботимся о Вашей красоте с любовью.