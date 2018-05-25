Забыть о целлюлите с Teana

Статистика пугает: генетическая предрасположенность к целлюлиту отмечается у 88% женщин! Тем не менее, несмотря на весьма нелицеприятные внешние проявления, целлюлит сам по себе не является опасным для здоровья, это всего лишь анатомическая особенность женской кожи, которая обусловлена функцией деторождения.

Ироничный факт: в прошлые времена целлюлит считался признаком богатства и процветания. Все изменилось с течением времени, когда целлюлиту была объявлена настоящая война. Вопреки распространенному мнению, целлюлит можно (и нужно!) победить. Правильное питание и активный образ жизни в сочетании с грамотным уходом – простой, но действенный рецепт в борьбе с апельсиновой коркой, а курс антицеллюлитного массажа у специалиста пролонгирует и закрепит эффект.

Бренд российской биоактивной косметики Teana собрал в своем арсенале целую линейку антицеллюлитных средств, которые помогут каждой приблизиться к своему идеалу. Инновационные средства для тела против целлюлита – это профессиональная продукция, которую можно использовать в домашних условиях. В линейке представлены самые разные формы, и это лишь некоторые из них: мыло, содержащее морские водоросли Fucus vesiculosus, в которых присутствует огромное количество микро- и макроэлементов; крема, восстанавливающие упругость и омолаживающие эпидермис; легендарные продукты для горячего и холодного обертывания; солевой скраб и, конечно же, эксклюзивная сыворотка, оказывающая мощный лимфодренажный эффект.

Активные ингредиенты антицеллюлитных продуктов Teana не оставят «апельсиновой корке» ни одного шанса. Один из них — Nocturshape — «худейте даже ночью» — 100% натуральный экзополисахарид, полученный из планктона, живущего исключительно в регионе Фуэнта-де-Пьедра Лагуна испанской провинции Малага. Компонент способствует уменьшению накопления липидов и усилению расщепления жиров, сокращая объем бедер и других областей тела, улучшает рельеф кожи. Nocturshape обеспечивает интенсивный процесс похудения даже во время ночного отдыха.

Еще один биологический компонент Actigym — «спортзал в кармане» — не имеющий аналогов, низкомолекулярный углеводно-пептидный «коктейль» активных составляющих, получаемый из морской губки, которая обитает только в районе Бермудских островов. Воздействие Actigym аналогично результату физических тренировок на выносливость в спортзале. Биоактив высвобождает белок, регулирующий процесс энергетического обмена в клетках мышц — адипонектин — и обладает доказанной эффективностью.

Эксперты Teana гарантируют: не пройдет и месяца, как Вы увидите реальный результат на своей фигуре.