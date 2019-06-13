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Артем Кузелев

Зак Позен и Анна Суи поработают с Нью-Йоркским балетом

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  • 13 Июня 201911:26
Сюжеты: Anna Sui, Zac Posen

Дизайнеры придумают концертные костюмы для труппы по случаю ежегодного благотворительного вечера.

Благотворительный вечер Нью-Йоркского балета Fall Fashion Gala проводится каждую осень с 2012 года. За эти годы с труппой успели посотрудничать такие звезды модной индустрии, как Дрис ван Нотен и Вирджил Абло, а также марки Opening Ceremony, Valentino и Oscar de la Renta. В этом году за создание костюмов для бала возьмутся Зак Позен и Анна Суи. Увидеть их можно будет на самом мероприятии 26 сентября.

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