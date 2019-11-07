Зак Позен закрывает свой бизнес

Американский дизайнер сообщил, что прекращает работу своего бренда.

Дизайнер Зак Позен, известный как один из главных создателей нарядов для красных ковровых дорожек, объявил о закрытии своей марки. Последние 18 лет образы от Zac Posen блистали на самых респектабельных мероприятиях, для выхода в свет их выбирали звезды первой величины: от Рианны и Умы Турман до Хайди Клум и Кэти Холмс. Основной причиной закрытия бренда стали финансовые проблемы и намерение ключевого инвестора Yucaipa Cos. продать свою долю в комапнии Зака.

Объявляя о закрытии марки, Зак Позен сообщил: «На протяжении какого-то времени я лично пытался найти подходящего бизнес-партнера. Но время вышло, настали трудные времена, причем для всей индустрии моды. Эти 20 лет были наполнены любовью, поэтому сейчас мне очень грустно. Но у меня была счастливая возможность показывать свою креативность и потрясающие работы, созданные вместе с особенными людьми. Сейчас мне нужно время порефлексировать и пересобраться, а также посмотреть на мир, в котором мы живем, и понять, каким будет следующий шаг, благодаря которому я смогу вновь показывать свое творчество и строить новое сообщество».