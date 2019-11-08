Закрытие бегового сезона. Вечеринка с брендом New Balance

15 ноября во флагманском бутике New Balance на Тверской, 17 состоялась церемония награждения New Balance Running Awards, знаменующая собой закрытие бегового сезона 2019.

Ведущим мероприятия стал известный радиоведущий Максим Орлов.

По результатам бегового сезона количество бегунов в NB Runclub выросло в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом и составило 1800 человек. Более 1000 бегунов от NB Runclub приняли участие в Московском Марафоне!

Первые беговые клубы New Balance появились в компании Jamilco в 2016 году (Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург). В 2017 к нашей команде присоединились бегуны из Coca-Cola, затем в 2018 – Роснефть, Dentsu, Johnson&Johnson. На сегодняшний день вместе с New Balance тренируются 22 беговых клуба в 4х городах России!

Первую награду получила компания Coca-Cola –партнер, который тренируется вместе с нами уже 3-й год. Следующей наградой бала отмечена невероятно целеустремленная команда из Роснефти, которая регулярно занимает призовые места в корпоративных эстафетах.

Также были награждены представители команд: Московской Биржи, Johnson&Johnson, OBI, Росатома, ENEL, QIWI, DHL, Google, Pepsi, Ингосстраха, Mail.Ru и BBDO.

Отдельными наградами отметили тренерские коллективы PerfectCode и Академии Марафонского бега.

Далее слово взял бренд-менеджер New Balance Наиль Хамзин. Он представил российскую команду, которая примет участие в 49 Марафоне в Нью-Йорке.

Нью-Йоркский Марафон – один из самых статусных и популярных забегов в мире, в котором участвуют около 50 000 бегунов со всего земного шара. 3 года подряд New Balance является официальном спонсором марафона.

Кроме Наиля Хамзина в забеге примут участие следующие бегуны:

Эдуард Безуглов – главный врач сборной России по футболу,

Сергей Черепанов – основатель Академии Марафонского бега,

Соня Некс – фитнесс-блогер,

Римма Бахаева – амбассадор клуба Mail.Ru Group Running, участник эстафетной команды клуба.

Будущие участники NYC Марафона поделились своими впечатлениями о прошедшем Лондонском марафоне, говорили о своей мотивации и новых амбициозных целях.

Сергеем Черепанов представил профессиональных атлетов спортивного направления New Balance.

Церемония награждения закончилась розыгрышем призов и легким фуршет