Закрытый бьюти-завтрак Mary Kay

«Я могу…» – глобальная концепция компании Mary Kay®, посвященная консультантам по красоте Mary Kay®, женщинам, построившим свой собственный успешный бизнес, идеально совмещающим работу и семью, увлеченным любимым делом и любимым брендом. Это истории успеха, веры в себя, гордости и стремления. В рамках этой концепции был выбран слоган социальной кампании – «Я горжусь своей подругой». Вдохновляющая кампания стартовала в мае.

12 мая, в День рождения основательницы компании Мэри Кэй Эш, на закрытом бьюти-завтраке, посвященном старту проекта, Генеральный директор Mary Kay® Россия Алла Соколова рассказала об уникальных возможностях бизнеса для любой женщины и о том, что значит быть консультантом по красоте Mary Kay®.

Генеральный директор Mary Kay® Россия Алла Соколова: «Более пятидесяти лет назад Мэри Кэй Эш основала компанию мечты, дав возможность быть успешными и построить свой бизнес миллионам женщин по всему миру. Именно поэтому в День рождения Мэри Кэй Эш мы презентуем нашу социальную кампанию. Мы гордимся нашими консультантами по красоте и тем, что нашу продукцию выбирают знаменитости».

Слоган социального проекта – «Я горжусь своей подругой» – был выбран неслучайно. На закрытом бьюти-завтраке были впервые представлены амбассадоры бренда, принявшие участие в кампании – продюсер и телеведущая Екатерина Одинцова, певица и солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, общественный деятель, модель, «Мисс Мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках Ксения Безуглова и актриса театра и кино Елизавета Арзамасова. Звездные амбассадоры и их подруги, консультанты по красоте Mary Kay®, рассказали о своем сотрудничестве с брендом: о том, как знакомство переросло в дружбу и творческий союз, как найти «свое» косметическое средство.

Саша Савельева: «Для меня большая честь сотрудничать с компанией Mary Kay®. Меня вдохновляет внушительная история успеха компании, которая уже 53 года работает в индустрии красоты и представлена почти в 40 странах мира на 5 континентах».

Елизавета Арзамасова: «Mary Kay® – официальный визажист недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. А я неравнодушна к моде и к косметике этой марки. Поэтому я счастлива, что у меня есть возможность рассказать женщинам о возможностях, которые предлагает компания».

Ксения Безуглова: «Я уважаю и люблю бренд Mary Kay® с юности. Любовь к ней мне привила моя крёстная мама – косметолог. Будучи подиумной моделью, я обрадовалась появлению марки на неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Кроме того, я знаю о большой благотворительной деятельности компании и с радостью согласилась стать амбассадором бренда».

Екатерина Одинцова: «Я считаю, что социальная значимость проекта очень высока, потому что каждая женщина должна знать, что в любой момент своей жизни она может начать свой бизнес практически без стартового капитала, опираясь только на свои женские навыки в искусстве макияжа, чувство прекрасного и умение дружить».

Во время бьюти-завтрака своим опытом работы с брендом Mary Kay® также поделился приглашенный звездный визажист Андрей Шилков, один из самых знаменитых и уважаемых авторитетов в beauty-индустрии на протяжении уже 24-х лет: «Для меня приглашение к сотрудничеству с Mary Kay® в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в качестве главного визажиста недели моды стало одновременно приятным сюрпризом и большим профессиональным вызовом. Подумайте сами: более сорока шоу за неделю, создание образов, команда консультантов-визажистов. И благодаря слаженной работе и профессиональному подходу наш тандем был безупречен».

Бьюти-завтрак продолжился бьюти-девичником, где консультанты по красоте Mary Kay® помогли воплотить приглашенным гостям модные образы и подобрать идеальное средство по уходу за кожей.

Вот что рассказали гости девичника:

Юлия Михальчик, певица: «Сегодня здесь царит невероятно уютная и дружеская атмосфера, это настоящий девичник. Я считаю, что все женщины мира должны оказывать друг другу поддержку, должны радоваться успехам других женщин, должны находиться в мире и гармонии – именно такой социальный посыл я вижу в новой рекламной кампании Mary Kay® «#ягоржусьсвоейподругой! Именно такой, каким было сегодняшнее мероприятие – приятным, дружеским и очень красивым – я вижу настоящую женскую дружбу».

Татьяна Веденеева, телеведущая и актриса: «Мне понравились прекрасная обстановка, уютная атмосфера, красота этого места. Все сделано на высшем уровне, что, безусловно, соответствует статусу бренда Mary Kay®!»

Алиса Толкачева, дизайнер: «Сегодняшнее мероприятие показало насколько высок заданный уровень компании Mary Kay®. Красивые сьюты, в которых предлагали на выбор различные процедуры и предоставляли консультацию, уютная дружеская атмосфера, красивые девушки в ярких платьях – мне понравилось все! Кроме того, хочу отметить, что я давний друг бренда Mary Kay®, и я уважаю в этой марке их экологичный подход к производству косметики».

Елена Борщева, актриса: «Сегодня я попала в настоящую весну – здесь в воздухе буквально витает аромат сирени, а декор невероятно красив. Я давно знакома с маркой, но ни разу не приходилось пробовать ароматы – сегодня я это исправила, и мне очень приглянулся один парфюм».

Гостями закрытого девичника Mary Kay® стали: Саша Савельева, Татьяна Веденеева, Елизавета Арзамасова, Валерия Гай Германика, Алиса Гребенщикова, Олимпиада Тетерич, Маша Цигаль, Анастасия Макеева, Анна Михайловская, Андрей Шилков, Мария Берсенева, Анастасия Меськова, Елена Ищеева, Екатерина Дробыш, Юлия Михальчик, Анна Чурина, Екатерина Одинцова, Анна Невская, Ольга Зайцева, Ксения Безуглова, Мария Лобанова, Марина Дэмченко-Стравинская, Светлана Абрамова, Алиса Толкачева, Дарья Храмцова, Карина Андоленко, Елена Борщева, Илана Юрьева.