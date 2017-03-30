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Виктория Стрельчик

«Закрытый клуб джентельменов» Audi city Moscow

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  • 30 Марта 201723:42

28 марта в инновационном шоу-руме Ауди City Moscow (ул. Никольская, 10) состоялось открытие серии тематических вечеров Закрытого клуба джентельменов, который каждый месяц будет собирать мужчин на увлекательные мероприятия. В этот раз гости могли насладиться уточненными напитками от компании Simple, послушать модную музыку и рассмотреть новейшие автомобили Audi.

На первом этаже шоу-рума была организована интерактивная развлекательная программа, где мужчины могли проявить свою эрудицию и удачу в безпроигрышной лотерее с ценными призами.  Счастливчики вечера отправятся в путешествие в пятизвездночный отель класса люкс Grand Resort Bad Ragaz, расположенный в самом центре Альп и в жипописный итальянский отель на адриатическом побережье Borgo Egnazia.

  

На втором этаже гости могли погрузиться в мир изысканных напитков. Под руководством эксперта компании Simple Никиты Бородина они познакомились с уникальной коллекцией разных стран и континенто, а также наслаждались общением в Lounge зоне, оборудованной стильной мебель бренда Knoll, представленной компанией Concept.

Audi City Moscow -  уникальное инновационное пространство, созданное немецкими архитекторами и инженерами с использованием новейших технологий. Audi City Moscow - это не только место, где потенциальный покупатель может оценить все модели бренда в самых разнообразных модификациях, но и площадка для обмена идей, проведения лекций и мастер-классов в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами и компаниями, занимающимися разработками в области технологий.

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