Закрытый предпремьерный показ фильма Адама Смита «Афера по-английски» в Audi City Moscow на Никольской

14 марта, за два дня до официального проката фильма в России, в концептуальном шоу-руме Audi City Moscow, состоялась премьера остросюжетного фильма «Афера по-английски» в главной роли с Майклом Фассбендером. Также впервые на экране предстали Джорджи Смит и Кейси Андерсон. Фильм выходит в широкий прокат с 16 марта.

На вечер шоу-рум превратился в модный кинотеатр с ультрасовременными панорамными экранами и стильными элементами декора от дизайн-концерна Vitra. До начала сеанса, настроение вечера создавала стильная музыка, а гостей угощали шампанским, попкорном и фруктами.

Первыми зрителями фильма стали: Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Ирина Чайковская, Мария Конте, Мария Лемешева, Лаура Джугелия, Тата Бондарчук, Анна Цуканова-Котт, Дмитрий Логинов, Наталья Симакова, Александр Юдин, Мари Коберидзе, Светлана Амова, Ксения Князева, Анетта Орлова, Евгения Осипова и другие.

"Афера по-английски" – захватывающая история о семействе Катлеров, которые промышляют аферами. Чэд (Майкл Фассбендер) – великолепный гонщик, умеющий уйти от любой погони, решает завязать с семейным бизнесом и посвятить себя жене (Линдси Маршал) и детям. Но напоследок он вынужден принять участие еще в одном деле, которое задумал его отец Колби (Брендан Глисон). Речь идет о дерзком ограблении роскошного особняка. Вот только дом, набитый сокровищами, принадлежит очень влиятельному человеку, который не прощает ничего.

Audi City Moscow - уникальное инновационное пространство, созданное немецкими архитекторами и инженерами с использованием новейших технологий. Audi City Moscow - это не только место, где потенциальный покупатель может оценить все модели бренда в самых разнообразных модификациях, но и площадка для обмена идей, проведения лекций и мастер-классов в сотрудничестве с ведущими исследовательскими центрами и компаниями, занимающимися разработками в области технологий.

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