Закрывается британская торговая сеть Debenhams

Владельцы сети универмагов Debenhams приняли решение о ликвидации бизнеса.

Британские магазины Debenhams просуществовали с 1778 года, однако владельцы бизнеса приняли решение о ликвидации сети. В ближайшее время управляющая компания Debenhams расстанется с 22 000 сотрудников, а также выставит на торги 220 торговых точек. В компании отмечают, что непростое решение принято в связи с закрытием магазинов из-за пандемии коронавируса и убытками, которые сеть понесла в последнее время.