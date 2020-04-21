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Артем Кузелев

Закрывается британская торговая сеть Debenhams

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  • 21 Апреля 202012:06
Сюжеты: Debenhams, Covid19

Владельцы сети универмагов Debenhams приняли решение о ликвидации бизнеса.

Британские магазины Debenhams просуществовали с 1778 года, однако владельцы бизнеса приняли решение о ликвидации сети. В ближайшее время управляющая компания Debenhams расстанется с 22 000 сотрудников, а также выставит на торги 220 торговых точек. В компании отмечают, что непростое решение принято в связи с закрытием магазинов из-за пандемии коронавируса и убытками, которые сеть понесла в последнее время.

 
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