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Артем Кузелев

Заку Позену удалось сохранить свой бренд

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  • 23 Декабря 201901:16
Сюжеты: Zac Posen

От банкротства марку Zac Posen спасет новый владелец – компания Centric Brands.

Авторитетный сайт WWD сообщил, что группа компаний Centric Brands выкупила марку Zac Posen. Холдинг приобрел и сам бренд, и всю интеллектуальную собственность, которая ему принадлежит. В данный момент обсуждаются условия, на которых основатель бренда Зак Позен останется в модном доме и какие полномочия у него будут.

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