Заку Позену удалось сохранить свой бренд

От банкротства марку Zac Posen спасет новый владелец – компания Centric Brands.

Авторитетный сайт WWD сообщил, что группа компаний Centric Brands выкупила марку Zac Posen. Холдинг приобрел и сам бренд, и всю интеллектуальную собственность, которая ему принадлежит. В данный момент обсуждаются условия, на которых основатель бренда Зак Позен останется в модном доме и какие полномочия у него будут.