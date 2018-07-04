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Teana Laboratories

Залог здоровой кожи

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  • 04 Июля 201821:09

Умываясь, не стоит слишком интенсивно тереть или натягивать кожу.  Еще одна из самых распространенных ошибок – умывание простой водой, без использования уходовых очищающих средств. Дело в том, что вода не растворяет загрязнения и кожный жир, которые скопились на коже за день, а наше лицо – прекрасная среда для размножения бактерий. Последствия отсутствия грамотного ухода - черные точки, прыщики и комедоны.

Как же правильно выбрать очищающий уход? Конечно, необходимо отталкиваться от типа кожи. Для обладательниц чувствительной и обезвоженной кожи особенно важен сам процесс умывания: вода ни в коем случае не должна быть слишком горячей, а средство для умывания не должно содержать спирта.

«P1» Мицеллярная очищающая пенка от Teana идеально подходит для нормальной, сухой и чувствительной кожи. Нежная, универсальная пенка для умывания деликатно очищает кожу, не оставляя ощущения стянутости и сухости. Благодаря воздушной легкости ее консистенции, кожа без усилий обретает свежесть и чистоту, становится мягкой и бархатистой.

Мицеллярная структура пенки обеспечивает бережное очищение, исключающее возможность малейшего повреждения поверхности кожи.

Правильно подобранное средство для умывания жирной, комбинированной и проблемной кожи нормализует работу сальных желез, удаляет загрязнения и предотвращает появление воспалений. Эксперты Teana воплотили в своих инновационных разработках легкую текстуру пенки, которая нежно очищает кожу.

«P2» Мицеллярная очищающая пенка для жирной, комбинированной и проблемной кожи содержит мицеллы, которые растворяют и удаляют загрязнения и продукты жизнедеятельности с кожи.

Многие пренебрегают утренним умыванием, ошибочно полагая, что кожа требует очищения лишь вечером, при снятии макияжа. Однако, в ночное время суток наша кожа активно восстанавливается, поэтому утром лицо необходимо очистить от кожного себума и ночных уходовых средств.
 

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