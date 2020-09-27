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Артем Кузелев

Зандра Роудс и IKEA анонсировали коллаборацию

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  • 27 Сентября 202023:38

В своем Instagram-аккаунте дизайнер и икона моды показала первую вещь из совместной коллекции.

Зандра Роудс представила своим фолловерам сумку цвета фуксии, которая войдет в капсульную коллекцию, созданную ею для IKEA. Модель представляет собой дизайнерскую вариацию знаменитой сумки Frakta, которую можно найти в любом магазине шведской марки. Новинка получила название Karismatisk и войдет в капсулу, которая увидит свет в сентябре 2021 года. Всего в коллекции будет представлено 26 предметов.

 
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