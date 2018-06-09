Запечатлей историю сам

Ежедневно делая множество кадров на свой iPhone, большинство из нас не подозревают о дополнительных функциях и возможностях нашей карманной камеры, которые могут сделать наши снимки по-настоящему впечатляющими.

Игорь Олейник (@oleynikart) - российский профессиональный футбольный фристайлер и GoPro ambassador, создающий уникальный контент, поделился с участниками Академии re:Store основными правилами качественной съемки и своими лайфхаками по усовершенствованию своих навыков. Игорь рассказал, на что способен iPhone X, продемонстрировав возможности съемки, поделился основными правилами и ошибками на своих видео примерах. А после он показал свои любимые приложения для монтажа видео контента. Участники узнали о секретах видеосъемки некоторых его сюжетов, вариантах переходов и покадровой, а также замедленной съемки.

Являясь профессиональным спортсменом и успешным фотографом, Игорь Олейник знает проблему сложности создания качественного кадра во время соревнований с обеих сторон. На своем мастер-классе спикер рассказал, какое дополнительное оборудование для съемки помогает облегчить процесс создания первоклассного снимка, и как, обработав снимки, сохранить атмосферу матча, которую они передают.

В завершении лекции Игорь доказал участникам необходимость дополнения видео работ музыкой и продемонстрировал ее влияние на их восприятие. Совершенствуйте свои навыки вместе с Академией re:Store, и ваша камера не упустит ни одного важного момента!

Академия re:Store ждёт вас в своих стенах! С расписанием следующих лекций можно познакомиться и зарегистрироваться на сайте re:Store, перейдя по ссылке http://www.re-store.ru/academy.

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