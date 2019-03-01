Запрещенный фильм об Ив Сен-Лоране покажут в Канаде

Документальную картину Celebration, против которой выступал Пьер Берже, все-таки покажут в кинотеатрах Торонто.

Запрещенный Пьером Берже документальный фильм об Иве Сен-Лоране покажут в кинотеатрах Торонто. В картине 2015 года Celebration режиссер Оливер Меру откровенно показывает последние годы работы дизайнера. Однако ротация фильма стала возможной лишь после смерти Берже. Основатель компании Archival Toronto, которая будет показывать картину, Карл Чианг подчеркнул: «Celebration – это очень важный фильм, который делает одну из самых впечатляющих личностей моды более понятной. Мы надеемся, что такой фильм вдохновит новых дизайнеров продолжать двигаться вперед, принимать свои недостатки и трудности как необходимую часть своего пути».