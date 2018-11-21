Запрещенный фильм об Иве Сен-Лоране увидел свет

Во французский прокат вышел документальный фильм Celebration, который не получил одобрения Пьера Берже.

Во Франции в прокат вышел документальный фильм режиссера Оливье Мейру. Лента Celebration, посвященная последним годам жизни и работы Ива Сен-Лорана, снималась с 1998 по 2001 годы, однако смогла увидеть свет только сейчас. Долгое время партнер дизайнера Пьер Берже запрещал массовый прокат картины, т.к. не хотел показывать широкой публике стареющего модельера. Лишь в конце 2015 года, спустя семь лет после смерти Сен-Лорана, Берже дал добро на выход фильма, но его пришлось реставрировать из-за износа пленки. Теперь он доступен для зрителей.