Запущено мобильное приложение выставки «Интерткань-2020.Весна»

Для удобства участников и посетителей выставки «Интерткань-2020.Весна» начало свою работу мобильное приложение выставки. Программный продукт специально разработан с применением самых современных технологий и адаптирован под различные устройства, работающие на системах «Android» и «Mac OS».

С его помощь можно легко и просто:

- получить обзорную информацию о выставке;

- узнать подробности об организаторах и партнерах;

- обратиться в службу поддержки мероприятия;

- оперативно получать новостную информацию;

- просматривать фотоотчеты и видеотрансляцию в галерее;

- ознакомиться с каталогом экспонентов, включая их контактные данные, сферу деятельности и навигацию по интерактивному плану выставки;

- уточнить расписание программы «Российской недели текстильной и легкой промышленности» и деловой программы выставки «ИНТЕРТКАНЬ.ВЕСНА 2020»;

- сделать выборку по датам, времени и темам мероприятий. Также зарегистрироваться для участия в них и посмотреть маршрут прохода к месту проведения;

- увидеть список спикеров деловой программы, ознакомиться с их профессиональной биографией, выбрать наиболее интересных и добавить их в избранное, открыть прямой чат или назначить встречу;

- ознакомиться со списком всех пользователей приложения, с возможностью прямого контакта с через чат или личную встречу;

- назначить, пригласить и запланировать личные встречи или деловые переговоры;

- читать и просматривать адресованные вам сообщения, вести переписку;

- иметь под рукой карту «Google», с уже указанным местом проведения выставки и возможностью проложить маршрут;

- ознакомиться с полезной информацией в разделе «F.A.Q.», касающейся ключевых моментов выставки и работы с приложением.

Скачивайте и устанавливайте бесплатно мобильное приложение «ИНТЕРТКАНЬ» и используйте все удобства информационных технологий для оптимизации работы и общения.

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.intertkan

App Store https://apps.apple.com/app/interfabric/id1475660282

Регистрация на выставку Интерткань-2020.Весна (18-20 марта 2020) – ЗДЕСЬ

Регистрация на Российскую неделю текстильной и легкой промышленности (17-20 марта2020) – ЗДЕСЬ

Справочно:

Выставка «ИНТЕРТКАНЬ» – на сегодняшний день крупнейшая специализированная выставка в России и странах СНГ, являющаяся авторитетной международной площадкой для демонстрации современных качественных коллекций тканей и текстильных материалов.

На экспозиции выставки представлено более 320 брендов среди которых новейшие тренды в текстильном дизайне, текстильные материалы и ткани из более чем 20 стран мира. За 3 года экспозиция выставки выросла в 7 раз.

Выставка «ИНТЕРТКАНЬ» проходит 2 раза в год, весной традиционно состоится в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности - 2020» – главного отраслевого конгрессно-выставочного мероприятия для текстильной и легкой промышленности.