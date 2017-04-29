Запуск ключевых новинок от SYOSS

26 апреля в ресторане "Кому жить хорошо" прошла презентация обновленной линии красок для волос. Принципиальное новшество коллекции состоит в технологии SALONPLEX, которая обеспечивает профессиональную защиту волос при окрашивании. В обновленную коллекцию вошли 25 суперинтенсивных оттенков и 3 осветлителя для сияющего блонда.

Главным гостем мероприятия стала Елена Темникова, которая представила свой новый клип "Не обижай меня".

Обновленная линейка осветлителей SYOSS теперь не только дарит волосам идеальные кристальные оттенки блонд без желтизны, но и заботится о них, благодаря технологии SALONPLEX. Это бережное салонное осветление до 8-9 уровней в домашних условиях. В коллекции осветлителей в этом году SYOSS представляет вам новый оттенок 13-5 «Платиновый блонд». Ослепительный холодный оттенок блонда, красивый и яркий, никогда не выходящий из моды.

SYOSS представил линейку стойких красок для домашнего использования с профессиональной технологией SALONPLEX. Эта современная технология защищает волосы от повреждений и снижает их ломкость после окрашивания до 80%. Краска SYOSS с технологией SALONPLEX полностью закрашивает седину, придает волосам стойкий и интенсивный цвет, одновременно укрепляя их. Волосы выглядят, как после салона, каждый день. Для новой коллекции SYOSS разработан обновленный дизайн упаковки с ярким обозначением технологи и более заметным изображением, которое привлекает внимание покупателей.

Также была представлена серия средств SYOSS SALONPLEX. Они возрождают волосы, поврежденные при окрашивании, обесцвечивании, выпрямлении и завивке. Мечтая о здоровых и сияющих волосах, миллионы женщин по всему миру сделали выбор в пользу уникальной технологии PLEX, которая «научилась» воссоздавать поврежденные связи в структуре волоса и обеспечила салонам красоты нескончаемый поток благодарных клиентов. SYOSS впервые выводит эту технологию на масс-маркет, гарантируя профессиональный результат дома.