Запуск осенней коллекции «Merci» от Vivienne Sabó

30 октября 2018 года в особняке Муравьевых-Апостолов состоялся пресс-запуск осенней коллекции Merci, приуроченной к 10-летию марки декоративной косметики Vivienne Sabó в России. В свой день рождения Vivienne Sabó выражает огромную благодарность своим покупательницам и коллекцией «Merci» спешит сказать «Спасибо» каждой из них, а также выступает с благотворительной инициативой.

При покупке любого продукта из коллекции Merci в период с 1 ноября по 30 декабря 2018 года вы сможете внести свой вклад в фонд «Подари жизнь» и помочь тяжелобольным детям - 5 рублей с каждой покупки поступит в благотворительный фонд.

«Скажите спасибо этому миру, а Vivienne Sabó отблагодарит вас!» - лозунг прошедшего мероприятия в невероятно красивом историческом особняке Муравьевых-Апостолов, где была представлена новая коллекция «Merci».

В коллекцию вошли два оттенка хайлайтера-стика, тушь для ресниц с эффектом объема, подводка для глаз и три модных оттенка увлажняющих помад. Официальный тренер марки Vivienne Sabó Елена Сивожелез показала, как с помощью этих продуктов можно создать как нюдовый, так и яркий макияж.

Во время мероприятия каждый гость мог также внести свой вклад в благотворительную акцию, выполнив задания от марки. За каждый добрый поступок гостей компанией Vivienne Sabó будут перечислены дополнительные средства в Фонд «Подари жизнь». К концу вечера сумма выполненных заданий стала эквивалентной более 200 000 рублей. Именно эта сумма станет первым вкладом, а затем к нему прибавятся деньги от продаж коллекции «Merci».

Также в течение всего вечера для гостей работали интерактивные зоны: фото-стенд с настоящими фиалками, химическая лаборатория по созданию индивидуальных парфюмерных ароматов, галерея с парфюмами марки и платьями-прообразами, которые принадлежали героиням каждого аромата, и станция по созданию эксклюзивной туши Cabaret, где можно было выбрать любую щеточку и подобрать к ней уникальную упаковку.

В конце вечера все гости были приглашены в нижний зал особняка, где можно было насладиться диджей-сетом от Dima Fusion и попробовать коктейли в молекулярном баре. Для любителей более спокойного отдыха был создан мини-кинотеатр с показом старых французских фильмов.

Презентацию посетили представители бьюти и лайф-стайл прессы, а также бьюти-блогеры. У каждого была возможность выиграть приятные призы: эксклюзивные сумки Merci, билеты на имMERCIвный спектакль, а также самый желанный приз – билеты в Париж от авиакомпании AirFrance, счастливая обладательница которых теперь посетит самый романтичный город мира в любое удобное для нее время.

На протяжении всего вечера в перламутрово- лавандовых интерьерах роскошного особняка царила волшебная атмосфера изысканного вкуса, безупречного стиля и элегантности. Чары истинного французского шарма витали в воздухе!

«Это так по-французски!..» Роскошные композиции из лилово-розовых, сиреневых, насыщенных фиолетовых и белоснежных фиалок, любимых цветов Вивьен Сабо, напоминали о трогательно-возвышенных чувствах Вивьен с её возлюбленным Луи.

Очень тепло поздравила с 10-летием компанию Vivienne Sabó Народная артистка России, соучредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, выразив искреннюю признательность за эффективную благотворительную деятельность.

Бренд Vivienne Sabó для многих стал символом выздоровления и тем огоньком, который поддерживает жизненные силы, даря Надежду, Веру и Любовь.

Grand Merci Вам, высокопрофессиональный коллектив компании Vivienne Sabó, за безграничную любовь и заботу о людях, желаем Вам неиссякаемой энергии, вдохновения и долголетия!

Пусть Фарт всегда сопровождает Ваш жизненный и творческий путь, а Фортуна сияет лучезарной улыбкой!

В дивную атмосферу Франции погружались: Бурулёва Юлия и Логинова Татьяна