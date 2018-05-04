Зарина Кинг стала победительницей конкурса MISS USSR UK-2018

29 апреля в Лондоне прошел финал конкурса красоты MISS USSR UK, в котором традиционно приняли участие представительницы из 15 республик бывшего СССР. Конкурс прошел в Великобритании уже в шестой раз и традиционно привлек гостей как из Европы, так и из Азии. MISS USSR UK — это набирающий обороты престижный конкурс и фееричное шоу, участницы которого получают контракты с ведущими мировыми модельными агентствами.

В этом году титул завоевала уроженка Узбекистана Зарина Кинг, талантливый дизайнер интерьеров, выпускница школы "ДЕТАЛИ", в копилке Зары уже четыре больших проекта, включая ресторан в Москве, площадью более 350 квадратных метров. Восточная красавица поразила гостей лондонского концертного зала Proud Embankment не только уверенным дефиле в роскошном вечернем платье Чолпан, но и своим обаянием и умом.

«Красотой британцев не поразишь, т.к. здесь привыкли встречать по уму, но я думаю мне удалось подобрать ключик к чопорным островитянам благодаря интеллекту, умению говорить, и хорошей работой со зрителями. В финале, когда ведущая спросила о том, кто займет первое место, весь зал кричал Зара, Зара! - это была абсолютная победа», - так рассказала о своей победе Зарина.

Зарина Кинг родилась в узбекском городе Бухаре. Юность провела в США - училась в бизнес-школе во Флориде. Имеет разряд по лёгкой атлетике. Владеет английским, французским и языками тюркской группы. Ранее Зарина Кинг становилась обладательницей Гран-при и титула «Московская красавица» в конкурсе красоты «Мисс Москва-2015», а также Грант-при конкурса «World Bikini Model 2015». В настоящее время девушка живет и работает в Москве.

Стоит отметить, что для Узбекистана эта победа стала ключевой, так как заняв первое место, Зарина вывела Узбекистан на международную арену и в очередной показа Европе, что восточные женщины славятся не только своей красотой, но и мудростью.

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