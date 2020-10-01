Завершил свою работу третий ежегодный кинофестиваль Patriki Film Festival – насыщенный дайджест премьер, встреч, дискуссий, открытий и находок в мире киноискусства. Генеральным информационным партнером фестиваля выступил медиахолдинг Independent Media, совместно с которым 25 – 27 сентября Patriki Film Festival показал десятки новых кино-, теле- и веб-запусков, собрал звезд на встречи и откровенные разговоры со зрителями, открыл путь к успеху будущим талантам и продолжил традицию социальных инициатив. И хотя 2020 год стал для всех непростым, организаторы Patriki Film Festival смогли удачно адаптировать формат фестиваля: перевести его в эффективный режим оффлайн/онлайн. Все события транслировались в режиме реального времени в Яндекс.Эфире и на платформах Independent Media. Оффлайн же проходил на двух площадках – в Клубе 418 на Малой Бронной и в ГУМ Кинозале. В этом году кинодеятелям были впервые вручены специальные призы от брендов Independent Media: Cosmopolitan, Harper's Bazaar, Esquire, Grazia, Robb Report, «Домашнего Очага» и «Популярной Механики»,

В программе собрался целый ряд знаковых событий:

Паблик-ток о фильме-призере зрительских симпатий «Кинотавра» «Доктор Лиза» производства киностудии КИТ с исполнительницей главной роли Чулпан Хаматовой, режиссером Оксаной Карас и телеобозревателем Ариной Бородиной;



Премьера и обсуждение фильма «Трое» Анны Меликян с участием Константина Хабенского (эта картина также получила приз «Кинотавра» – за лучшую операторскую работу);



Встреча с Александром Цыпкиным: представление короткого метра по его сценарию под названием #ЭТОНЕВАЖНО Резо Гигинеишвили и нового сериала «Беспринципные»;



Творческий брейнсторминг #Непитчинг с продюсером Мариной Жигаловой, критиком Антоном Долиным и режиссером Алексеем Германом-младшим;



Встреча с продюсером Теймуром Джафаровым, главой Team Films, по случаю представления на фестивале премьерных проектов для ОККО;



Паблик-ток «Вынужденная остановка: взгляд изнутри» о проекте «Воздух» с режиссером Алексеем Германом-младшим, художником-постановщиком Еленой Окопной и кинокритиком Сусанной Альпериной;



Премьера картин «Саша ищет таланты» Павла Сидорова, спродюсированной Александрой Бортич, и «Ищу козла!» Анны Колчиной и Алексея Кузмина-Тарасова с Аглаей Тарасовой в главной роли;



Футбол! Жители и гости Патриарших наблюдали за традиционным благотворительным футбольным матчем в пользу подопечных Фонда Константина Хабенского;



Церемония Patriki Film Festival Awards: специальный приз «Легенда кинематографа» был вручен организаторами фестиваля Алексеем Боковым и Фатимой Ибрагимбековой выдающемуся актеру, кинематографисту и жителю Патриарших Сергею Шакурову. А премию «Звезда кинематографа» получила Марина Александрова из рук продюсера Марины Жигаловой.

Важная новость от инициаторов и организаторов фестиваля Алексея Бокова и Фатимы Ибрагимбековой: кино- и медиапродюсер, акционер медиахолдинга Independent Media Марина Жигалова становится соучредителем Patriki Film Festival. «Предложение Алексея Бокова войти в соучредители для меня было неожиданным, но оказалось очень вовремя. Я люблю кино и хочу вместе с Алексеем искать и привлекать сюда новые, еще не открытые имена, – говорит Жигалова. – Мы намерены продолжить развитие Patriki Film Festival теперь и в русле конкурса, при этом оставаясь в демократичном, неофициозном формате, которым прославился фестиваль. Ведь главное для нас — кино в любой его форме, кино как отражение мироощущений, как поиск новых тем, оттенков, граней, решений».

Patriki Film Festival – городской «фестиваль фестивалей», инициированный местными жителями-кинодеятелями. Без соревновательных атрибутов: только увлекательные премьеры, теплые дружеские встречи со звездами, классные мероприятия. А в этом году кино охватило и гастрозаведения «на районе»: параллельно Patriki Film Festival на Патриарших открылся фестиваль «Ешь! Смотри! Люби!», участниками которого стали порядка 20 местных ресторанов и баров, предлагавших своим посетителям не только специальные киношные гастросеты по мотивам самых прославленных фильмов, но и подключение к трансляциям всех мероприятий кинофестиваля. Гастрофест продлится до 4 октября и уже стал большим событием для киногурманов: только за первую неделю шефы подали больше 1000 киносетов!