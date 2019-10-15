Завершился международный конкурс молодых талантов «Art-Razagulyay»

«Россия гордится своими традиционными визуальными кодами, но готова показать миру новые. Мы предлагаем разорвать шаблоны, увидеть и открыть новые паттерны в старых классических визуальных образах.Международный конкурс ART-RAZGULIAY направлен на мотивацию молодежи к формированию нового прочтения известных символов России для придания актуального содержания образу нашей страны, в том числе у молодежи зарубежных стран», - говорит Игорь Гуляев, выступивший главным вдохновителем и инициатором конкурса.

Конкурс проводился с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, поисках новых имен в индустрии моды и дизайна, нового содержания традиционных элементов в сфере моды.

Победительницей конкурса стала Крыласова Мария, студентка Казанского технологического университета. В ее работах использованы такие традиционные символы, как дубовые листья (символ крепкого здоровья и крепкой жизненной позиции), лошадь (символ трудолюбия, благополучия, достатка), бабочка (символ легкости и нежности).

5 октября 2019 года в рамках Международного форума моды в г.Санкт-Петербург состоялось награждение победительницы конкурса и прошла встреча с Игорем Гуляевым. Работы Марии будут использованы в одной из коллекций Игоря Гуляева.

Контактное лицо:

Коростылева Ирина

8(916) 0250818

konkurs@art-gulyaev.ru