Завтра стартует двухдневный онлайн-фестиваль коммуникаций, медиа и дизайна Telling Stories

С 15 по 16 мая 2020 года в Москве пройдёт третий ежегодный международный фестиваль факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ) — Telling Stories. Мероприятие впервые пройдет в режиме онлайн.

Программа фестиваля включает public talks, дискуссии, мастер-классы, открытые семинары, кино-и аудиопрограммы, live-перформансы, включая фэшн-показ коллекций студентов программы «Мода» Школы дизайна НИУ ВШЭ, работы направления «Саунд-дизайн», выступления музыкантов и диджеев.

Live-программа фестиваля Telling Stories начнется завтра в 14:00. А уже в 16:30 Анна Лебсак-Клейманс, генеральный директор Fashion Consulting Group, проведет дискуссию на тему: ПОКОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА. В дискусси примут участие: Вадим Радаев, Первый проректор ВШЭ; Сергей Зверев, руководитель департамента коммуникаций ВШЭ; Валерий Федоров, ВЦИОМ. Анна Лебсак-Клейманс выступит в качестве модератора.

Telling Stories посвящен идеям, инновациям и современным технологиям креативных индустрий. Главная тема этого года «Новая норма / Новая реальность». Что сейчас становится нормой и привычкой? Как влияют на это лидеры мнений, от аналитиков до инфлюенсеров? Как выстроить баланс между полной коммуникационной свободой и информационной безопасностью? Что будет с цифровым искусством, и как изменится мир кино и музеев? Как кино моделирует наши внутренние страхи? И, наконец, как сейчас рассказывать истории? Об этом и многом другом речь пойдет на фестивале Telling Stories 2020.

Среди спикеров Telling Stories 2020 будут: Пол Уильям Скотт Андерсон (британский кинорежиссёр, сценарист и продюсер: «Обитель зла», «Чужой против Хищника», «Помпеи»), Тимур Бекмамбетов (кинорежиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер), Вадим Перельман (кинорежиссер, сценарист и продюсер), Алекс Дубас (теле– и радиоведущий, писатель и журналист).

Принять участие можно зарегистрировавшись по ссылке: https://tellingstories.ru/.