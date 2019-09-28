Новая коллекция ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition

При создании новой коллекции ARTISTRY STUDIO™ вдохновлялась переполненными рынками, экзотической едой, неумолкающей ночной жизнью столицы Таиланда и необыкновенными цветами этой прекрасной страны. Все эти впечатления марка постаралась передать в своих новых косметических продуктах – ярких и мерцающих, при этом многофункциональных и открывающих бесконечный простор для творчества. Они позволяют каждому раскрыть в себе талант визажиста и экспериментировать с различными образами.

В создании коллекции ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition приняли участие тайские сестры-художницы Нуалтонг и Паттрида Прасарнтхонг – их яркие иллюстрации украсили упаковку продуктов. В рисунки они вложили всю свою любовь к искусству и показали безграничную красоту родного для них Бангкока и новых продуктов студии ARTISTRY.

ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Матовая помада-карандаш для губ 2-в-1

Пленяйте подобно богине с помощью соблазнительного насыщенного матового оттенка на губах. Используйте средство как помаду, нанося его по всей поверхности губ, или как карандаш, чтобы подчеркнуть контур. Помада-карандаш стойкая и приятная при нанесении благодаря кремовой текстуре и маслу манго и ши в составе.

Цена каталога: 1 500 руб.

Rose Goddess – 123025

Ruby Goddess – 123026

Spiced Goddess – 123027

Sunset Goddess – 123028

Fuchsia Goddess – 123029

ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Карандаш-каял для глаз

Многофункциональный насыщенный пигментом карандаш-каял для глаз с эффектом мерцания можно использовать в качестве подводки, карандаша или теней для век. Подчеркните контур глаз толстой или тонкой линией, либо смягчите и растушуйте ее, придав макияжу дымчатый эффект.

Цена каталога: 1 450 руб.

Emerald Garden – 123034

Gilded Amethyst – 123035

ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Мерцающие кремовые тени для век

Тени для век с эластичной мягкой текстурой, варьирующиеся от прозрачных и мерцающих до насыщенных. Легко ложатся и не скатываются. Нанесите состав пальцем на веко и растушуйте для создания эффекта легкого сияния или нанесите кистью в несколько слоев как обычные тени.

Цена каталога: 1 600 руб.

Gold Crush – 123031

Smoky Nights – 123032

Silver Violet – 123033

ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Мерцающий гель для лица и тела

Гель для придания коже эффекта мерцания с ухаживающими компонентами в составе: экстрактом огурца и цветков ромашки. Наносите его на любые участки лица или тела, которые вы хотите подчеркнуть. Подходит для всех типов кожи.

Цена каталога: 1 900 руб.

Арт. 123037

ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Мультипалетка для макияжа лица

Простая в использовании палетка для сказочного макияжа глаз и скул. Универсальные тона прекрасно сочетаются друг с другом и позволяют создать естественный сияющий образ. Пять минут — и сногсшибательный макияж готов!

Цена каталога: 3 375 руб.

Арт. 123137

ARTISTRY STUDIO™ Bangkok Edition Основа под тушь

Основа для придания ресницам максимально эффектного вида. Легкая в использовании, она увеличивает объем ресниц на 80%*. Также основу можно использовать как самостоятельное средство для ухода за ресницами.

Цена каталога: 1400 руб.

Арт. 123038

Новая коллекция Artistry Studio Bangkok Edition поступит в продажу осенью 2019 года.