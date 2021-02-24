ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС - ОСНОВНАЯ ИДЕЯ КОЛЛЕКЦИИ ВЕСНА-ЛЕТО 2021 «ЭКОНИКА»

В новом сезоне дизайнеры бренда вдохновлялись принципом жить настоящим моментом и духом свободы. В темах коллекции прослеживаются природные мотивы, красота морского ландшафта и выдержанная эстетика минимализма.

Идеальные образы для весеннего сезона «Эконика» демонстрирует на фоне морского пейзажа. В этот раз дизайнеры уделили внимание одной из самых обсуждаемых в последнее время тем — базовому гардеробу, сделав акцент на новые формы и трендовые оттенки.

Основная идея базовой линии Ekonika - квинтэссенция современной классики и элементов природы. Модные силуэты, фактуры под рептилию и округлые формы добавляют моделям актуальности. Нежно-розовый, персиковый, благородная олива, небесно-голубой, оттенки лимонного сорбета создают отличную пару более насыщенным вариантам — глубокому коричневому и черному. Круизную тему поддерживают морские узлы в декоре сумок хобо и шоперов.

Весенняя часть премиальной линии Alla Pugachova стала отражением жизни современной девушки и заслуживает особого внимания. В коллекции выделяются модели с диагональными ремешками, ручным плетением, элементами макраме, прозрачными каблуками, актуальными цепочками и пряжками. Летнее настроение поддерживают нежные сливочные оттенки на босоножках, лодочках и сумках

Коллекция доступна во всех салонах «Эконика», интернет-магазине www.ekonika.ru а также в мобильном приложении с февраля 2021 года.

Сайт/Интернет-магазин: ekonika.ru