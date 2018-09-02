Свежесть зеленого в капсульной коллекции Little Greene

Знаменитый на весь мир английский семейный бренд Little Greene, основанный в Манчестере в 1773 году, выпустил новую капсульную коллекцию декоративных красок для любых поверхностей дома - палитра Green состоит из 31 уникального оттенка, найденного в архивах культурного наследия Национального фонда: серо-зеленые, сине-зеленые, желто-зеленые, бирюзово-зеленые и нейтральные зелёные тона, заимствованные из убранства старинных дворцов и поместий, адаптированы к современным трендам чтобы радовать глаз сегодняшним модникам.

На небольшой фабрике Little Greene у подножия горы Сноудон производятся экологически чистые, безопасные для детей водоэмульсионные и масляные краски, которые украсят собой стены, потолки, полы и наружные поверхности любого дома.

В палитре замечены как легко узнаваемые чистые зелёные оттенки, так и сложносочинённые изысканные тона, создающие вместе неповторимо шикарный стиль.

Вдохновением коллекции стали интерьеры фермерского дома Беатрис Поттер в Камбрии, вращающаяся хижина Джорджа Бернарда шоу и мифические птицы на обоях в стенах особняка Чиппендейла Nostell Priory.

А у меня новая капсульная коллекция вызывает позитивные ассоциации с новеллой О. Генри "Зелёная дверь" - именно тот случай, когда цвет интерьера стал символом надежды и новой жизни.

Часть выручки с продажи каждой банки краски Little Greene перечисляется на счёт Национального фонда в поддержку усилий по сохранению исторических зданий, садов и общественных пространств Великобритании для всеобщего любования современников и будущих поколений.

Капсульная коллекция Green будет совсем скоро будет представлена на выставке Decorex в Лондоне и станет доступна для заказа в московских и петербургских магазинах MANDERS.

Автор: Диана Мицкевич