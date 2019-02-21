ZENDEN Group презентует новое лицо бренда на 2019 год

Новым лицом популярного обувного мультибренда ZENDEN в 2019 году станет кумир миллионов поклонников - солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков.

Широкомасштабная рекламная кампания с участием известного исполнителя начнётся с видеоролика, в котором Сергей под любимую многими мелодию продемонстрирует широкий ассортимент бренда и сделает акцент на качестве продукта.

Президент ZENDEN Group Андрей Павлов прокомментировал: «Мы рады сообщить о начале сотрудничества с Сергеем Жуковым. Он очень органично вписывается в концепцию нашего бренда, который хорошо известен и доступен очень широкому кругу российских покупателей, от Калининграда до Владивостока. Как и творчество «Руки вверх!». Голос Сергея безошибочно узнается, а его песни выучили наизусть несколько поколений российских граждан».

Сергей Жуков также отметил: «Моя душа поет. Именно так я говорю о предстоящем сотрудничестве. Потому что ZENDEN Group - это огромная компания с историей, двадцатилетними традициями и очень большим будущим. Уверен, что работа над этим увлекательным проектом позволит мне внести свой вклад в развитие компании и ощутимо поднимет узнаваемость бренда среди новых покупателей».

Невероятно энергичную творческую коллаборацию российского бренда ZENDEN и самой популярной звезды 90х, находящейся и сейчас на пике популярности Сергея Жукова можно будет оценить уже с 21 февраля на официальных страницах в социальных сетях ZENDEN в Facebook, Instagram, VKontakte и Youtube.

Весенне-летняя коллекция 2019

Весенне-летняя коллекция 2019 обувного мультибренда ZENDEN — это выражение современного представления о насыщенной городской жизни. Это огромный ассортимент женской, мужской и детской обуви, созданный в соответствии с последними модными тенденциями. Бренд активно вовлекает в производство самые передовые технологии для оптимального сочетания качества, практичности и удобства, при этом уделяя особое внимание внешнему виду обуви. Разнообразие стилей: элегантная классика, комфорт на каждый день, динамичный спорт – выражение современного образа жизни.

Новая коллекция обладает таким изобилием моделей, что даже самый требовательный клиент с легкостью выберет себе не одну, а несколько пар обуви: модные челси, ботинки в стиле «гранж», стильные лоферы, разноцветные кеды или элегантные туфли. Палитра захватывает все самые востребованные оттенки, искусно сочетая их с классическими цветами: строгий графитовый, сдержанный черный, природные оттенки - охры, оливы, трендовые – карамельный, пудрово-розовый, мятный и небесно-голубой или акцентный алый.

В моделях использовано большое разнообразие натуральных материалов с учетом сезонных трендов: лакированная кожа, кожа с теснением под кожу рептилии, нубук, спилок, велюр. Искусcтвенные материалы применяются только высокого качества, нетоксичные, к инновационным можно отнести микрофибру, синтетические материалы с водооталкивающей пропиткой, материалы с повышенной гигроскопичностью и высокими гигиеническими свойствами.