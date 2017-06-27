Зейн Малик и Белла Хадид для Versus Versace

Знаменитости работают над капсульной коллекции молодежной линии Versace и ее рекламной кампанией.

Как и сообщалось несколько месяцев назад, Зейн Малик станет автором капсульной коллекции Versus Versace. Объявив о сотрудничестве с музыкантом, Донателла пригласила стать лицом капсулы сестру его девушки – супермодель Беллу Хадид. Зейн также стал фотографом новой рекламной кампании, первые кадры которой уже опубликованы в сети с хэштегом #zaynxversus. По фото заметно, что свою дебютную коллекцию новоиспеченный дизайнер решил выдержать в спортивном стиле.