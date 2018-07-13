Жаклин Сапперт прилетела в Москву на фотосессию для Cosmopolitan Kazakhstan

Австрийская модель Jacqueline Sappert (Жаклин Сапперт) прилетела в Россию на фотосессию для журнала Cosmopolitan Kazakhstan. Съёмки проходили в подмосковном комплексе «Лисья нора».

В последнее время на улицах Москвы все чаще можно встретить знаменитых европейских моделей. Кто-то из них прилетел на Чемпионат мира по футболу, поддержать свою любимую команду, кто-то всего лишь на пару дней по делам. Знаменитая австрийская модель Жаклин Сапперт специально прилетела в Москву для фотосессии организованной журналом Cosmopolitan Kazakhstan.

«Я второй раз прилетаю в Россию, и приглашение провести фотосессию для июльского номера Cosmopolitan Kazakhstan в Москве я приняла с радостью, поскольку с большим трепетом отношусь к этой стране. У меня было несколько свободных часов до съёмки, и я прогулялась по городу, зашла в кафе, посмотрела „Красную площадь“. Конечно, это такой большой город, его надо изучать. Ведь мои знания о России достаточно скупы. Безусловно, я знаю Достоевского, читаю Чехова и Толстого, слушаю музыку. Возможно, у меня будет еще возможность вернуться сюда, может быть уже как турист» — прокомментировала Жаклин.

Съёмки модели проходили в СПА-клубе, который расположен на берегу чистейшего озера, на территории спортивно-стрелкового комплекса «Лисья нора». Здесь, недалеко от Москвы, есть все необходимое для комфортного отдыха, спорта, релаксации и восстановления сил. СПА-клуб покоряет с первой встречи многообразием выбора процедур и уходов и невероятной атмосферой, в которую хочется возвращаться снова и снова.