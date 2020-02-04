Жан-Поль Готье о своем Fashion Freak Show

Это случилось! Великий enfant terrible модной индустрии Жан-Поль Готье представил 31 января в Санкт-Петербурге свое двухчасовое Fashion Freak Show. Постановка представляет собой соединение модного дефиле, музыки и танцев. Причем, развлекая зрителя, Готье рассказывает о творчестве и остается искренним и трогательным.

Жан-Поль, Fashion Freak Show уже зарекомендовало себя как успешная постановка в нескольких странах. Чего от нее ждать российскому зрителю?

Прежде всего замечу, что это очень искреннее шоу, которое я готовил, можно сказать, с детства, и у вас появится возможность посмотреть на мою жизнь моими же глазами. За два часа на сцене появится много чего: здесь и модное дефиле, и музыка, и танцы. Что касается музыки, то в шоу звучат композиции американского музыканта Найла Роджерса. Это такое настоящее диско конца восьмидесятых.

Почему именно эта эпоха взята за основу?

Дело в том, что я сам очень люблю восьмидесятые, и мой творческий путь начинался как раз в эпоху диско. Однако у этой сверкающей и легкой атмосферы есть трагическая изнанка, поэтому в моем шоу звучит и тема СПИДа, который обрушился на человечество как раз в 1980-х, и от которого умер мой друг. Получается, это довольно личная история и мой персональный взгляд на эту эпоху.

А какая публика приходит на Fashion Freak Show? Это все-таки театралы или же те, кто ценит ваш дизайнерский талант?

Во время премьеры шоу в парижском кабаре Folies Bergère и уже потом мы поняли, что оно одинаково привлекает и тех, кому интересна мода, и тех, кто любит театр. Да, и не стоит забывать о любителях хореографии! Причем это публика очень разных возрастных категорий. Тут же оговорюсь, что шоу имеет возрастной ценз до 18 лет, потому что происходящее на сцене может показаться кому-то слишком эпатажным или даже шокирующим.

Думаете, российская публика нормально отреагирует на такие откровения?

Честно говоря, этот вопрос передо мной даже не стоял. Те же самые сексуализированные сцены показываются в спектакле через танец, через творчество. Поэтому это все-таки отличается о того, что вы или ваши дети можете без труда найти в интернете или даже на телеэкране. Я знаю, что россияне очень открытые и эмоциональные люди, поэтому уверен, что в этой части шоу мы друг друга поймем.

Спектакль уже побывал в нескольких странах, причем везде его хорошо принимали. Куда он отправится после российских гастролей?

Ну если не доведется показать его в других городах России, Fashion Freak Show отправится с продолжительными гастролями в Испанию и США. Вообще, у нас уже запланировано 17 стран.

В чем же секрет успеха шоу Жан-Поля Готье?

Вообще, это какое-то чудо, что моя постановка имеет такой успех. Я сам очень удивлен, но думаю, что все дело в искренности. В этом плане я абсолютно откровенен, когда рассказываю свою собственную историю. К тому же спектакль показывает другой мир, отличный от повседневности, в которой мы все живем. Этот контраст, конечно же, тоже подкупает и привлекает. Это будто возможность ненадолго заглянуть в совсем иную реальность.