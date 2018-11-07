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Артем Кузелев

Жан-Поль Готье оденет участников карнавала в Рио-де-Жанейро

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  • 07 Ноября 201811:39
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

Парижский модельер разработает коллекцию нарядов танцоров, которые примут участие в ближайшем карнавале.

Дизайнер Жан-Поль Готье сообщил, что работает над коллекцией нарядов для труппы Gremio Recreativo Escola de Samba Portela. Модельер создаст яркие и эффектные костюмы для танцоров, которые выступят на карнавале в Рио-де-Жанейро в 2019 году. Тематическое представление будет посвящено знаменитой бразильской певице Кларе Нунес и состоится 4 марта.

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