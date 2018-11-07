Жан-Поль Готье оденет участников карнавала в Рио-де-Жанейро

Парижский модельер разработает коллекцию нарядов танцоров, которые примут участие в ближайшем карнавале.

Дизайнер Жан-Поль Готье сообщил, что работает над коллекцией нарядов для труппы Gremio Recreativo Escola de Samba Portela. Модельер создаст яркие и эффектные костюмы для танцоров, которые выступят на карнавале в Рио-де-Жанейро в 2019 году. Тематическое представление будет посвящено знаменитой бразильской певице Кларе Нунес и состоится 4 марта.