Жан-Поль Готье отказался от предстоящего показа

В доме Jean Paul Gaultier решили дождаться «более безопасных времен».

В пресс-релизе парижской марки говорится, что кутюрная коллекция, созданная дизайнером Читосе Абе, будет представлена в июле 2021 года. Ранее сообщалось, что шоу пройдет в рамках Недели высокой моды 27 января.

Стоит напомнить, что в марте прошлого года Жан-Поль Готье сообщил, что новая концепция его дома предполагает ежесезонную смену дизайнеров, с которыми он будет работать над коллекциями. Первым приглашенным модельером стала основательнице марки Sacai Читосе Абе.