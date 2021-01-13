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Артем Кузелев

Жан-Поль Готье отказался от предстоящего показа

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  • 13 Января 202111:10
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

В доме Jean Paul Gaultier решили дождаться «более безопасных времен».

В пресс-релизе парижской марки говорится, что кутюрная коллекция, созданная дизайнером Читосе Абе, будет представлена в июле 2021 года. Ранее сообщалось, что шоу пройдет в рамках Недели высокой моды 27 января.

Стоит напомнить, что в марте прошлого года Жан-Поль Готье сообщил, что новая концепция его дома предполагает ежесезонную смену дизайнеров, с которыми он будет работать над коллекциями. Первым приглашенным модельером стала основательнице марки Sacai Читосе Абе.

 
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