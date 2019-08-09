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Артем Кузелев

Жан-Поль Готье покажет свое шоу в России

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  • 09 Августа 201921:54
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

В следующем году парижский дизайнер привезет в Москву свое Fashion Freak Show.

С 6 по 9 февраля 2020 года в Московском дворце молодежи Жан-Поль Готье покажет свой спектакль Fashion Freak Show. Театральная постановка в духе кабаре рассказывает о карьере и творческом пути. Премьера шоу состоялась в парижском варьете Folies Bergere, а потом спектакль с успехом прошел на лондонской сцене.

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