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Диана Мицкевич

Жан-Поль Готье представляет новый аромат Classique Cabaret Eau de Parfum

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  • 18 Января 201921:16
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier, Косметика и парфюмерия

Пряный имбирь, искрящийся сладкой свежестью апельсиновый цвет, мягкая томность ванили и тающая в шлейфе обворожительная терпкость амбры играют страстную симфонию в новом цветочно-гурманском лимитированном аромате Classique Cabaret Eau de Parfum.

Жан-Поль Готье одел свое новое парфюмерное творение в смелый глубокий красный цвет с праздничным мерцанием в стиле ретро-кабаре 40-х годов прошлого века.

Узнаваемый флакон в форме идеальной женской фигуры "песочные часы" был давно позаимствован модельером у легендарной художницы и дизайнера Эльзы Скиапарелли, которая не решилась на дерзость нарядить свои скульптурные флаконы в корсеты и пояса для чулок.

Разнообразные ароматы в стеклянных фигурках от эпатажного Готье ещё в 90-х покорили  мир моды и каждый год радуют модниц соблазнительными новинками.

Встречаем премьеру 2019 Classique Cabaret Eau de Parfum! 

Автор: Диана Мицкевич 

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