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Артем Кузелев

Жан-Поль Готье проведет аукцион в формате магазина на диване

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  • 24 Января 202112:23
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

Парижский дизайнер анонсировал благотворительный аукцион, который он организует в формате телемагазина на диване. Лотами на торгах станут кутюрные наряды, вырученные средства будут переданы организации Sidaction, поддерживающей борьбу со СПИДом.

По данным самого Готье, модельер опубликует серию видео в соответствующем стиле. За съемки роликов отвечает фэшн-журналист Лоик Прижан, действующими лицами станут сам Жан-Поль Готье и его коллеги Симон Порт Жакмю, Мишель Лами и другие представители отрасли. Видео можно будет увидеть в Instagram-аккаунте благотворительной организации.

Аукцион стартует 28 января 2021 года. В числе лотов заявлены вещи из кутюрных коллекций Balenciaga, Cartier, Celine, Chanel, Christian Louboutin, Dior, Dries Van Noten, Hermès, Loewe, Louis Vuitton, Rick Owens, Sacai и Saint Laurent.

 
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