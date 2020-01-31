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Артем Кузелев

Жан-Поль Готье расскажет о своем Fashion Freak Show в Петербурге

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  • 31 Января 202011:24
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

Пресс-конференция с дизайнером – а теперь еще и постановщиком! – состоится 30 января в отеле «Астория».

На встрече с представителями СМИ Жан-Поль Готье расскажет о российской премьере спектакля Fashion Freak Show, которая пройдет 31 января в петербургском БКЗ «Октябрьский». Гастроли продлятся до 2 февраля, а затем шоу отправится в Москву.

«Это будет абсолютно то же шоу, что мы показали в парижском кабаре «Фоли-Бержер». Но я добавил еще несколько моделей, они появятся в определенный момент. Я говорю о моделях, которые я создал для своей коллекции в стиле конструктивизма. Ее потом многие копировали», – рассказал Жан-Поль Готье о гастролях в России.

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