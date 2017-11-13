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Jean-Paul Gaultier (151)
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Артем Кузелев

Жан-Поль Готье станет режиссером

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  • 13 Ноября 201713:08
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

Французский дизайнер попробует себя в новом амплуа и поставит спектакль.

На днях Жан-Поль Готье объявил, что готовит театральную постановку о собственной карьере. Это будет музыкальный спектакль Fashion Freak Show, премьера которого состоится в знаменитом парижском кабаре «Фоли-Бержер» через год. Дизайнер называет шоу историей своей жизни. В данный момент завершился кастинг на роли знаменитых коллег и друзей Готье, среди которых Мадонна, Кайли Миноуг, Педро Альмодовар и многие другие.

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