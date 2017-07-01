Вход
ADV
Интересно
Jean-Paul Gaultier (149)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Жан-Поль Готье удостоен награды «За высокие заслуги»

  • 109
  • 0
  • 01 Июля 201714:00
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier

В начале июля легендарный французский кутюрье получит награду итальянского фестиваля в Искье.

Организаторы художественного фестиваля Ischia Global Fest сообщили о намерении вручить Жан-Полю Готье награду «За высокие заслуги». Торжественная церемония состоится 9 июля, в день открытия фестиваля на острове Искья. К событию будет приурочена выставка в местном музее Вилла Арбусто, которая расскажет о главных вехах в творчестве Готье.

Глава оргкомитета фестиваля Паскаль Вичедомини подчеркнул в своем заявлении: «Жан-Поль Готье – один из самых значимых модельеров на сегодняшний день. Он ведет активную благотворительную деятельность, а также занят в кинематографе». Как известно, дизайнер действительно часто работает с режиссерами в качестве художника по костюмам. Готье может похвастать восторженными отзывами критики за свою работу в культовых картинах «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Город потерянных детей» и «Пятый элемент».

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru