Жан-Поль Готье удостоен награды «За высокие заслуги»

В начале июля легендарный французский кутюрье получит награду итальянского фестиваля в Искье.

Организаторы художественного фестиваля Ischia Global Fest сообщили о намерении вручить Жан-Полю Готье награду «За высокие заслуги». Торжественная церемония состоится 9 июля, в день открытия фестиваля на острове Искья. К событию будет приурочена выставка в местном музее Вилла Арбусто, которая расскажет о главных вехах в творчестве Готье.

Глава оргкомитета фестиваля Паскаль Вичедомини подчеркнул в своем заявлении: «Жан-Поль Готье – один из самых значимых модельеров на сегодняшний день. Он ведет активную благотворительную деятельность, а также занят в кинематографе». Как известно, дизайнер действительно часто работает с режиссерами в качестве художника по костюмам. Готье может похвастать восторженными отзывами критики за свою работу в культовых картинах «Повар, вор, его жена и ее любовник», «Город потерянных детей» и «Пятый элемент».