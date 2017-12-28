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Артем Кузелев

Жан-Поль Готье в фотопроекте Elle. Декабрь, 2017

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  • 28 Декабря 201718:28
Сюжеты: Jean-Paul Gaultier, Elle

Последний в этом году номер испанской версии журнала Elle вышел в свет с классной фотосессией под обложкой.

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  • Elle. Декабрь, 2017

Одним из главных героев итогового номера испанского Elle стал Жан-Поль Готье. Парижский дизайнер позировал перед объективом Хави Гордо и попутно рассказывал журналистам издания о своем взгляде на моду и планах на будущее своего дома. Фотопроект получился по-парижски стильным и оригинальным, как это бывает со всем, к чему прикасается рука Готье.

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