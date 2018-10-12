Жан-Шарль де Кастельбажак – креативный директор Benetton

На днях легендарный француз стал главным дизайнером итальянского бренда.

Французский дизайнер Жан-Шарль де Кастельбажак назначен на пост креативного директора итальянской марки United Colors of Benetton. Теперь он займется созданием как женских, так и мужских коллекций бренда,а полноценно дебютирует через год с коллекцией сезона весна-лето 2020. Сотрудничество обещает нескучные и очень крутые результаты.