Жаркая неделя моды в Сочи стартует 26 го сентября

Модная столица Юга – Сочи – вновь соберет именитых дизайнеров и восходящих звезд подиумов России и зарубежья в рамках Sochi Fashion Week. По традиции, модные показы будут проходить в здании Морвокзала – изящном комплексе в стиле сталинского ампира. Неделя Моды в Сочи всё громче заявляет о себе, становясь коммуникационной площадкой для российских дизайнеров, байеров и потребителей модного продукта. Благодаря уникальному сочетанию локации, света, режиссуры и атмосферы черноморского побережья модные показы в Сочи остаются одной из лучших форм, чтобы максимально реализовать смыслы, которые дизайнеры вкладывают в свои коллекции.

Гостей Sochi Fashion Week ожидают пять дней модных показов от российских дизайнеров из разных регионов страны, зажигательные модные вечеринки и деловая программа. Каждый день показов традиционно будут закрывать специальные гости, демонстрирующие концептуальные тенденции мировых подиумов.

Хэдлайнеры недели моды явно приготовили для зрителей, гостей и организаторов Sochi Fashion Week массу сюрпризов. Юрий Питенин и команда его бренда Saint Tokyo представит коллекцию SS 19 «Под грифом секретно», открывая ее тайну только на подиуме в Сочи. Оригинальным стилем и творческим подходом к цвету несомненно удивит Маша Цыгаль; показ street wear бренда Black Star вновь привлечет яркую молодежную публику и расскажет на подиуме собственное видение современных городских улиц. Бренд IVANOVA представит на подиуме Sochi Fashion Week капсульную коллекцию – результат совместной работы с гостем Недели Моды в Сочи, одним из самых востребованных актеров российского кино и телевидения, который на этот раз окажется по ту сторону баррикад - представляя с дизайнером Юлией Ивановой коллекцию одежды. Капсульная коллекция олицетворяет дух свободы и творческого бунтарства, присущего актеру и при этом наполнена стилем и энергией IVANOVA.

В завершающий день недели новое прочтение стильной геометрии строгости линий и чувственности цвета покажет на Sochi Fashion Week кутюрье Джемал Махмудов, создающий необычные вечерние наряды для звезд шоу бизнеса и отдающий предпочтение нарядам для специальных событий.

Эта сентябрьская неделя на юге обещает быть очень жаркой!

Официальный сайт: http://sochifashionweek.ru/