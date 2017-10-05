Женевский аукцион часов 2017

11 ноября этого года на юго-западе Швейцарии в Женеве в седьмой раз состоится аукцион часов ONLY WATCH. Этот благотворительный аукцион проходит один раз в два года. К его открытию готовятся лучшие мастера часовых дел со всего мира. На торги принимаются только уникальные модели, предварительно совершившие мировое турне, благодаря которому, с эксклюзивными часами смогли познакомиться любители и коллекционеры, проживающие в самых разных странах. Все средства, вырученные на этом аукционе, идут на поддержку научных исследований в области офтальмологии. А именно - на изучение и поиск новых методик лечения мышечной дистрофии Дюшенна.

Среди участников благотворительного аукциона всегда фигурируют самые престижные швейцарские модели часовых марок. Визуализация времени по-швейцарски – это индивидуальный стиль, максимальная точность, уникальная долговечность и надежность. Наличие швейцарских часов подчеркивает статус, вкус и финансовые возможности их владельца. Швейцарские часы не нуждаются в особой рекламе. Об их достоинствах знают в любом уголке нашей планеты. Купить новые, интересные модели известных швейцарских марок можно не только на аукционе, но и в интернет-магазине ORIGINAL-WATCH. В каталоге этого магазина представлены самые последние модели швейцарских марок часов например эти.

Но вернемся к аукциону. В этом году в Женеве коллекционеры и любители надеются увидеть (а кое-кто и приобрести) новые модели самых точных в мире часов швейцарской мануфактуры Zenith, инновационные новинки от Rolex, Breguet, Tissot Rado и т.д.

К сожалению, остановить время – невозможно. Стрелки часов, как руки, отнимающее отведенное нам время. Так пусть же эти «руки» будут находиться в красивом циферблате!